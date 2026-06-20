अरुण साव के ‘कांग्रेस की कलह’ वाले बयान पर दीपक बैज का पलटवार, पूछा- बताएं इस्तीफा मांगा था या नहीं?

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रशिक्षण शिविर को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जहां कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इससे पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम पर भ्रष्टाचार और इस्तीफे तक के सवाल खड़े कर दिए। राजधानी रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया।