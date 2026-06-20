Chhattisgarh School News: रायपुर के स्कूलों में अब तक नहीं पहुंची किताबें, प्रार्थना याद कर रहे विद्यार्थी, पुरानी से हो रही पढ़ाई

Raipur Education Update: राज्य में नया शिक्षा सत्र 16 जून से शुरू हो गया है। लेकिन राजधानी के ही ज्यादातर स्कूलों में किताबें ही नहीं पहुुंच पाई हैं और जहां पहुंची भी हैं वहां स्कैनिंग में आ रही समस्या के कारण बच्चों को अभी तक किताबें ही नहीं दी गई हैं। हाल ये है कि शिक्षकों के द्वारा क्लास में विद्यार्थियों को या तो नए प्रार्थना को याद करवाया जा रहा है या तो पुरानी किताबों के जरिए ही पढ़ाई करवाई जा रही है। जानकाराें के अनुसार, अभी तक राजधानी में ही सभी स्कूलों तक किताबें ही नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे में पढ़ाई जो समय से शुरू होनी चाहिए थी उसमें अभी भी समय लगेगा। पढ़ाई संभवत: जुलाई से ही शुरू हो पाएगी।