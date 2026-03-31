31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Naxal Free: बस्तर नक्सल मुक्त होकर शांति और विकास के नए युग में कर रहा प्रवेश

Chhattisgarh: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के सशक्त मार्गदर्शन में देश नक्सलवाद के अभिशाप से मुक्त हो चुका...

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Mar 31, 2026

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के दूरदर्शी नेतृत्व एवं गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के सशक्त मार्गदर्शन में आज छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश नक्सलवाद के अभिशाप से मुक्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि बस्तर, जो वर्षों तक भय और हिंसा के साए में रहा, आज नक्सल मुक्त (Naxal Free) होकर शांति, विकास और विश्वास के नए युग में प्रवेश कर रहा है। अब बस्तर (Bastar) की धरती पर फिर से खुशियों की बहार लौटेगी, विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और जनजीवन समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। रमन सिंह (Dr Raman Singh) ने कहा कि अब बस्तर में फिर से ढोल-नगाड़ों की गूंज सुनाई देगी, लोक संस्कृति की मधुर ध्वनि हर गांव-गांव में फैलेगी, और यह पावन भूमि उत्सव, विश्वास और प्रगति का केंद्र (Center of Progress) बनेगी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सभी सुरक्षा बलों (Security Forces) के वीर जवानों को नमन एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई।

यह भी पढ़ें : भूपेश बघेल बोले- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

CG Naxal News

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

naxal news

naxalism

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 02:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Naxal Free: बस्तर नक्सल मुक्त होकर शांति और विकास के नए युग में कर रहा प्रवेश

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG Promotion News: बड़ी खुशखबरी, 16 निरीक्षक स्तर के अधिकारी बने DSP, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, देखें List

प्रमोशन (photo source- Patrika)
रायपुर

LPG Cylinder: रायपुर में सिलेंडर की पैनिक बुकिंग, लोगों में बढ़ी घबराहट, सीधे पहुंच रहे गोडाउन

lpg gas cylinder shortage
रायपुर

Iran-US War: युद्ध का असर छत्तीसगढ़ के चावल निर्यात पर, 20 फीसदी कम होगा व्यापार, भाड़ा महंगा होने से बढ़ी चिंता

Iran-US War: युद्ध का असर छत्तीसगढ़ के चावल निर्यात पर, 20 फीसदी कम होगा व्यापार, भाड़ा महंगा होने से बढ़ी चिंता
रायपुर

मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर – दिल्ली – कोलकाता हवाई यात्रा का किया वर्चुअल शुभारंभ, फ्लाइट का शेड्यूल भी जारी

मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर - दिल्ली - कोलकाता हवाई यात्रा का किया वर्चुअल शुभारंभ, फ्लाइट का शेड्यूल भी जारी
रायपुर

छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास! 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण आवास पूरे, लाखों गरीबों को मिला अपना घर, देश में नंबर-1

छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास! 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण आवास पूरे, लाखों गरीबों को मिला अपना घर, देश में नंबर-1(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.