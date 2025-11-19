Naxal News: नक्सल लीडर माडवी हिड़मा ढेर, सीएम साय ने सुरक्षाबलों के साहस को किया नमन

Naxal News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) सीमा पर सुरक्षाबलों के द्वारा सफल ऑपरेशन में शीर्ष नक्सली लीडर और सीसी मेम्बर माडवीहिड़मा (Madvi Hidma) सहित छह नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किए जाने पर सुरक्षाबल के जवानों के अदम्य साहस को नमन किया। सीएम साय ने 18 नवंबर को रायपुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के मार्गदर्शन में निरंतर प्रयासों से नक्सलवाद (Naxalism) की कमर टूट चुकी है। बस्तर क्षेत्र में नियद नेल्लानार, नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति, नवीन सुरक्षा कैंप की स्थापना ने जनविश्वास को मजबूत किया है और बस्तर (Bastar) के हर गांव में नया आत्मविश्वास भरा है।

