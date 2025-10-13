पीएम मोदी पर जनता का भरोसा, बिहार में फिर NDA की बनेगी सरकार: साय

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhansabha Chunav) को लेकर एनडीए ने रविवार को सीटों का बंटवारा किया। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में कहा कि इस बार बिहार में भी हमारी (NDA) सरकार बनेगी, क्योंकि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करता है। उन्होंने 11 वर्षों में पीएम (PM Narendra Modi) के रूप में पूरे देश का विकास किया है, सबके विकास के लिए काम किया है। बिहार की जनता विकास चाहती है, इसलिए एनडीए वहां जीतेगा।

यह भी पढ़ें : सीएम साय ने कहा पीएम धन-धान्य योजना से बदलेगी खेती किसानी की तस्वीर