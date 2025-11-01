PM Modi Raipur Visit: पीएम मोदी ने नई विधानसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का किया अनावरण

PM Modi Raipur Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई भवन में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा अटल जी के राष्ट्रनिर्माण, लोकतांत्रिक मूल्यों और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन में उनके योगदान की स्मृति को समर्पित है।

PM Modi Raipur Visit: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी का जीवन देश की राजनीति में आदर्श और मर्यादा का प्रतीक रहा है। उन्होंने न केवल छत्तीसगढ़ राज्य की नींव रखी, बल्कि देश की एकता और विकास की दिशा में अमिट योगदान दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। यह अनावरण समारोह छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया, जिससे यह पल और भी ऐतिहासिक बन गया।