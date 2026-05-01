1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर
Raipur: महिला आरक्षण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में बीजेपी विधायक ने बोला हमला
Play video

Raipur: महिला आरक्षण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में बीजेपी विधायक ने बोला हमला

कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने लोकसभा में परिसीमन और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे उठाए, जिसके कारण विधेयक आगे नहीं बढ़ पाया: भावना बोहरा

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

May 01, 2026

छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र (Special Session) महिला आरक्षण को लेकर 30 अप्रैल को हुआ। इस दौरान भाजपा विधायक भावना बोहरा ने रायपुर (Raipur) में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीन दिनों के लिए बुलाए गए लोकसभा (Lok Sabha) के विशेष सत्र के दौरान महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था। पूरे देश की महिलाएं इस पर बारीकी से नज़र रखे हुए थीं और एक सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रही थीं। भावना बोहरा ने कहा कि हालांकि मतदान के दिन इंडी गठबंधन (INDIA Alliance) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) ने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया और परिसीमन तथा जातिगत जनगणना (Census) जैसे मुद्दे उठाए, जिसके चलते यह विधेयक आगे नहीं बढ़ पाया।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: सरकारी स्कूलों में व्यवस्था सुधरे, तो और भी अच्छे आएंगे नतीजे

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

political

political news

politics

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 May 2026 03:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: महिला आरक्षण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में बीजेपी विधायक ने बोला हमला

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

प्रसंगवश: सरकारी स्कूलों में व्यवस्था सुधरे, तो और भी अच्छे आएंगे नतीजे

Chhattisgarh School
ओपिनियन

Raipur Airport: रनवे पर बंदर, लैंडिंग के वक्त पायलट ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक, रायपुर एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी

Raipur Airport: रनवे पर बंदर, लैंडिंग के वक्त पायलट ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक, रायपुर एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी
रायपुर

CG News: अत्यंत दुर्लभ बीमारी से जंग जीतकर लौटा नवजात, SNCU में मिला नया जीवन

Before and after baby transformation
रायपुर

Census 2027: घर बैठे ही अपना जनगणना फॉर्म का आज आखिरी दिन, 1 मई से सर्वे के लिए पहुंचेगी टीम

Census 2027: घर बैठे ही अपना जनगणना फॉर्म का आज आखिरी दिन, 1 मई से सर्वे के लिए पहुंचेगी टीम
रायपुर

Kolkata-Pune IndiGo Flight: रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, महिला यात्री की अचानक बिगड़ी तबियत

Raipur Airport: रनवे पर बंदर, लैंडिंग के वक्त पायलट ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक, रायपुर एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.