Raipur: महिला आरक्षण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में बीजेपी विधायक ने बोला हमला

छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र (Special Session) महिला आरक्षण को लेकर 30 अप्रैल को हुआ। इस दौरान भाजपा विधायक भावना बोहरा ने रायपुर (Raipur) में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीन दिनों के लिए बुलाए गए लोकसभा (Lok Sabha) के विशेष सत्र के दौरान महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था। पूरे देश की महिलाएं इस पर बारीकी से नज़र रखे हुए थीं और एक सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रही थीं। भावना बोहरा ने कहा कि हालांकि मतदान के दिन इंडी गठबंधन (INDIA Alliance) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) ने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया और परिसीमन तथा जातिगत जनगणना (Census) जैसे मुद्दे उठाए, जिसके चलते यह विधेयक आगे नहीं बढ़ पाया।

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