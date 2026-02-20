20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: कैबिनेट मंत्री राजवाड़े ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का किया निराकरण

Chhattisgarh: भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र में उपस्थित हुई महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े...

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Feb 20, 2026

भाजपा के रायपुर (Raipur) स्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहयोग केंद्र में 19 फरवरी को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थी। कैबिनेट मंत्री राजवाड़े ने बताया कि सहयोग केंद्र (Sahyog Kendra) में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए बीजेपी (BJP) कार्यकर्ताओं द्वारा आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से अनेक आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया। साथ ही शेष आवेदनों को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों में अग्रेषित किया गया है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडेय भी उपस्थित थी।

यह भी पढ़ें : आखिर किसने किया रिश्तों का कत्ल..? जानवर बनते हम..!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 02:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: कैबिनेट मंत्री राजवाड़े ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का किया निराकरण

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 5000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन होगा जारी, युवाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर

छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग की काउंसलिंग शुरू, 917 पदोन्नत प्राचार्यों में प्रतिदिन 250 होंगे शामिल...(photo-patrika)
रायपुर

मोबाइल और शराब की लत से बच्चे व युवा हो रहे फैटी लिवर के शिकार, पेरेंट्स की बढ़ी चिंता, जाने बचने के उपाय

Patrika Special News

त्रिवेणी संगम पर बनेगा भव्य बैराज, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ऐतिहासिक मंजूरी

newsupdate

अब छत्तीसगढ़ में बनेगा स्टार्टअप नगर व डिजिटल प्लेटफॉर्म, सरकार ने जारी की नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30

अब छत्तीसगढ़ में बनेगा स्टार्टअप नगर व डिजिटल प्लेटफॉर्म, सरकार ने जारी की नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30
newsupdate

बिजली तारों के जालों से मिलेगा छुटकारा, अगले तीन साल में अंडरग्राउंड केबलिंग, लोगों को मिलेगी राहत

बिजली तारों के जालों से मिलेगा छुटकारा, अगले तीन साल में अंडरग्राउंड केबलिंग, लोगों को मिलेगी राहत
newsupdate
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.