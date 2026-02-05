Raipur: बीजेवाईएम की परिचयात्मक बैठक में जम्वाल बोले भाजपा की रीढ़ है युवा मोर्चा

भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर (Raipur) में बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की बैठक हुई।
बैठक में बीजेपी (BJP) के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने कहा कि युवा मोर्चा भाजपा की रीढ़ है, जो हर परिस्थितियों में आगे आकर कार्य करता है। भाजयुमो (BJYM) कार्यकर्ता पार्टी के कार्यों को बूथ लेवल तक ले जाकर करते हैं। युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता का आचरण हमेशा अच्छा और सुशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में युवा मोर्चा को वन बूथ 10 कार्यकर्ता बनाने पर कार्य करना है।
भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने कहा कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी (Political Party) के कार्यकर्ता हैं और हम एक परिवार के रूप में कार्य करते हैं। भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण (Nation Building) की भावना से कार्य करता है।
भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकारिहा ने बैठक में युवा मोर्चा के आगामी कार्ययोजना (Action Plan) पर चर्चा करते हुए कहा कि हमें पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है।
बैठक में भाजपा के प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कण्डेय, अखिलेश सोनी भी उपस्थित थे।
बीजेवाईएम (BJYM) की रायपुर में हुई परिचयात्मक बैठक में युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
