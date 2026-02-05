5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनीति

Raipur: बीजेवाईएम की परिचयात्मक बैठक में जम्वाल बोले भाजपा की रीढ़ है युवा मोर्चा

Chhattisgarh की राजधानी रायपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल हुए शामिल...

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Feb 05, 2026

Bharatiya Janata Yuva Morcha

भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर (Raipur) में बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की बैठक हुई।

Bharatiya Janata Yuva Morcha

बैठक में बीजेपी (BJP) के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने कहा कि युवा मोर्चा भाजपा की रीढ़ है, जो हर परिस्थितियों में आगे आकर कार्य करता है। भाजयुमो (BJYM) कार्यकर्ता पार्टी के कार्यों को बूथ लेवल तक ले जाकर करते हैं। युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता का आचरण हमेशा अच्छा और सुशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में युवा मोर्चा को वन बूथ 10 कार्यकर्ता बनाने पर कार्य करना है।

Bharatiya Janata Yuva Morcha

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने कहा कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी (Political Party) के कार्यकर्ता हैं और हम एक परिवार के रूप में कार्य करते हैं। भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण (Nation Building) की भावना से कार्य करता है।

Bharatiya Janata Yuva Morcha

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकारिहा ने बैठक में युवा मोर्चा के आगामी कार्ययोजना (Action Plan) पर चर्चा करते हुए कहा कि हमें पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है।

Bharatiya Janata Yuva Morcha

बैठक में भाजपा के प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कण्डेय, अखिलेश सोनी भी उपस्थित थे।

Bharatiya Janata Yuva Morcha

बीजेवाईएम (BJYM) की रायपुर में हुई परिचयात्मक बैठक में युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

Updated on:

05 Feb 2026 02:53 am

Published on:

05 Feb 2026 02:52 am

Hindi News / Political / Photos / Raipur: बीजेवाईएम की परिचयात्मक बैठक में जम्वाल बोले भाजपा की रीढ़ है युवा मोर्चा

बड़ी खबरें

View All

राजनीति

राहुल गांधी के ‘गद्दार’ कहने पर भड़के मोदी के मंत्री, कांग्रेस को बताया- देश का दुश्मन

Rahul Gandhi, Ravneet Singh Bittu, Parliament protest, Congress MPs protest, Parliament gate clash,
राष्ट्रीय

सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी, कहा- उनकी शपथ हुई और…

Sharad Pawar, Sunetra Pawar, Ajit Pawar death,
राष्ट्रीय

क्या है सांसदों के सस्पेंशन का नियम? जानें कितने छिनते है अधिकार

parliament session, Lok Sabha disruption, Speaker Om Birla action,
राष्ट्रीय

PM मोदी से मिले डॉ लक्ष्यराज, जानें ‘आधे घंटे’ तक क्या हुई बातचीत?

Dr. Lakshyaraj Singh Mewar Meets PM Modi
उदयपुर

युमनाम के दवाब से बीरेन सिंह ने दिया था इस्तीफा! अब BJP बनाने जा रही सीएम; किन चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना

Yumnam Khemchand Singh, Manipur Politics, BJP Manipur, New CM Face Manipur,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.