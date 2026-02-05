Raipur: बीजेवाईएम की परिचयात्मक बैठक में जम्वाल बोले भाजपा की रीढ़ है युवा मोर्चा

बैठक में बीजेपी (BJP) के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने कहा कि युवा मोर्चा भाजपा की रीढ़ है, जो हर परिस्थितियों में आगे आकर कार्य करता है। भाजयुमो (BJYM) कार्यकर्ता पार्टी के कार्यों को बूथ लेवल तक ले जाकर करते हैं। युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता का आचरण हमेशा अच्छा और सुशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में युवा मोर्चा को वन बूथ 10 कार्यकर्ता बनाने पर कार्य करना है।