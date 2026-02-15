Bengal SIR: चुनाव से पहले बड़ा झटका: 68 लाख वोटरों के नाम कटेंगे, 28 फरवरी को होगा खुलासा

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ड्राफ्ट सूची में 1.5 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड में गड़बड़ी या मैपिंग की समस्या पाई गई थी, जिन्हें व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया। इनमें से 3.6 लाख लोगों तक नोटिस ही नहीं पहुंच पाया, जबकि 5.2 लाख नोटिस मिलने के बावजूद सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए—इन सभी के नाम हटाए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन के दौरान 1.6 लाख और मतदाता अयोग्य पाए गए।