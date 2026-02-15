15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bengal SIR: चुनाव से पहले बड़ा झटका: 68 लाख वोटरों के नाम कटेंगे, 28 फरवरी को होगा खुलासा

Bengal Voter List: 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट सूची में 58 लाख से अधिक ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट) मतदाताओं को हटाने के बाद करीब 7.1 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए थे।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Feb 15, 2026

West Bengal voter list revision, West Bengal SIR voter list, Special Intensive Revision West Bengal, Voter deletion West Bengal 2026,

बंगाल में वोटर लिस्ट से 68 लाख लोगों के कट सकता है नाम (Photo-IANS)

West Bengal SIR voter list: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले एसआईआर को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी बीच प्रदेश में वोटरों की संख्या 2024 लोकसभा चुनाव की तुलना में करीब 68 लाख घटने की आशंका जताई जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को जारी की जाएगी।

हटाए जा सकते हैं 10 लाख और नाम 

बता दें कि 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट सूची में 58 लाख से अधिक ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट) मतदाताओं को हटाने के बाद करीब 7.1 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए थे। आयोग के अनुसार, अंतिम सूची से लगभग 10 लाख और नाम हटाए जा सकते हैं।

1.5 करोड़ वोटरों के रिकॉर्ड में पाई गई गड़बड़ी

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ड्राफ्ट सूची में 1.5 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड में गड़बड़ी या मैपिंग की समस्या पाई गई थी, जिन्हें व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया। इनमें से 3.6 लाख लोगों तक नोटिस ही नहीं पहुंच पाया, जबकि 5.2 लाख नोटिस मिलने के बावजूद सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए—इन सभी के नाम हटाए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन के दौरान 1.6 लाख और मतदाता अयोग्य पाए गए।

इसके अलावा, आयोग ने कुछ मामलों में फर्जी या अधूरे दस्तावेज अपलोड होने की बात भी सामने रखी है। ऐसे मामलों की दोबारा जांच चल रही है, जिससे अयोग्य मतदाताओं की संख्या और बढ़ सकती है।

कितने आवेदन हुए प्राप्त?

ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद 7.4 लाख नए मतदाता पंजीकरण (Form 6/6A), 42,501 नाम हटाने (Form 7) और 3.4 लाख सुधार (Form 8) के आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग के अनुसार, सभी आवेदनों का निपटारा अंतिम सूची जारी होने से पहले कर दिया जाएगा।

कब प्रकाशित होगी फाइनल सूची?

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 21 फरवरी तक दस्तावेजों की जांच पूरी होगी, 25 फरवरी तक मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जाएगा और इसके तीन दिन बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

ये भी पढ़ें

Bengal Politics: वाम मोर्चा और कांग्रेस की ‘एकला चलो’ से क्या ममता को होगा फायदा?
राष्ट्रीय
Bengal Politics, West Bengal Assembly Election 2026, Congress to contest alone in Bengal,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

15 Feb 2026 12:22 pm

Hindi News / National News / Bengal SIR: चुनाव से पहले बड़ा झटका: 68 लाख वोटरों के नाम कटेंगे, 28 फरवरी को होगा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.