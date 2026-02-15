टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी से करने पर फंसे कांग्रेस नेता, FIR हुई दर्ज

इस मामले में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी प्रवेश हो गया है। सांसद ने कहा कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। टीपू ने अंग्रेजों को लव लेटर नहीं लिखे, जैसा वीर सावरकर ने किया था, जिसमें माफी मांगी हो और जो भी वे कहेंगे, वह करने का वादा किया हो। टीपू ने अपनी तलवार उठाई और अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराने की लड़ाई में शहीद हो गए।