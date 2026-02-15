शिवाजी महाराज से टीपू सुल्तान की तुलना पर सियासी संग्राम, असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, '' 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई। टीपू सुल्तान ब्रिटिशों से लड़ते हुए शहीद हुए। टीपू ने ब्रिटिशों को प्रेम पत्र नहीं लिखे, जैसा कि वीर सावरकर ने किया था, जिनमें उन्होंने माफी मांगी और उनकी हर बात मानने का वादा किया था। टीपू ने तलवार उठाई और अपने देश को ब्रिटिशों से आज़ाद कराने की लड़ाई में शहीद हो गए। क्या यह झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब ‘विंग्स ऑफ फायर’ में लिखा कि आज भारत के पास जो भी मिसाइल और रॉकेट तकनीक है, वह टीपू के सपनों को पूरा करने जैसा है? गांधी ने अपनी पत्रिका ‘यंग इंडिया’ में लिखा था कि टीपू सुल्तान हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं।''