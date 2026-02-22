22 फ़रवरी 2026,

Raipur: डिप्टी सीएम शर्मा बोले एसआईआर नियमित तौर पर होना ही चाहिए

मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया है यह: विजय शर्मा

रायपुर

Feb 22, 2026

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने 21 फरवरी को रायपुर (Raipur) में कहा कि एसआईआर आवश्यक था। मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां होती हैं, उन्हें दुरुस्त करने की यह प्रक्रिया है। एसआईआर (SIR) नियमित तौर पर होना ही चाहिए। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि जो लोग अब यहां नहीं रहते, उनके नाम भी मतदाता सूची (Voter List) में थे। कई लोगों के नाम दो-दो, तीन-तीन जगह दर्ज थे। एक व्यक्ति का नाम एक ही स्थान पर होना चाहिए।

