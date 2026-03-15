Raipur: क्रिकेट टीम की फिजियो आकांक्षा को छत्तीसगढ़ सरकार ने किया सम्मानित

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से शनिवार को रायपुर (Raipur) में महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथैरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी से मुलाकात की। इस मौके पर आकांक्षा का सम्मान किया गया। सीएम साय ने कहा कि पिछले दिनों हमारे देश की बेटियों ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप (Cricket World Cup) जीतकर भारत का मान-सम्मान बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि उस टीम की फिजियोथैरेपिस्ट हमारे प्रदेश की आकांक्षा हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से उनको 10 लाख का सम्मान दिया गया है।

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