Raipur: सीएम साय बोले- हम भविष्य में भी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को और बढ़ावा देंगे

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर (Raipur) के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 21 दिसंबर को छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम (Chhattisgarh Film Development Corporation) द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा (Cinema) की विकास यात्रा, उपलब्धियों और उज्ज्वल भविष्य पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन के नेतृत्व में छॉलीवुड (Chhollywood) ने काफी तरक्की की है। हम भविष्य में भी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री (Chhattisgarhi Film Industry) को और बढ़ावा देंगे। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार संकल्पित है।

