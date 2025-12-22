22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: सीएम साय बोले- हम भविष्य में भी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को और बढ़ावा देंगे

CG Film: राजधानी रायपुर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 22, 2025

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर (Raipur) के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 21 दिसंबर को छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम (Chhattisgarh Film Development Corporation) द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा (Cinema) की विकास यात्रा, उपलब्धियों और उज्ज्वल भविष्य पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन के नेतृत्व में छॉलीवुड (Chhollywood) ने काफी तरक्की की है। हम भविष्य में भी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री (Chhattisgarhi Film Industry) को और बढ़ावा देंगे। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार संकल्पित है।

यह भी पढ़ें : पत्रिका में पहली बार देखिए रहस्यमय अबूझमाड़ का एरियल व्यू

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 02:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: सीएम साय बोले- हम भविष्य में भी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को और बढ़ावा देंगे

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

पत्रकारों की लेखनी केवल सूचना का माध्यम ही नहीं, पर्यटन को प्रोत्साहन देने का एक सशक्त साधन भी – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

CG News: नक्सलवाद उन्मूलन में छत्तीसगढ़ ने रचा नया इतिहास, 4,000 से अधिक नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण
रायपुर

छत्तीसगढ़ी सिनेमा हमारी लोकसंस्कृति और अस्मिता का जीवंत दस्तावेज – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर

नकली दवा रैकेट का बड़ा खुलासा, कारोबारी के घर FDA की रेड, 50 लाख की दवाइयों की जब्ती  

Rajasthan Flags Fake Medicine Again
रायपुर

भिलाई में पं. धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा

Bageshwar Baba: भिलाई में पं. धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा, 25 से 29 दिसंबर तक लगेगा दिव्य दरबार(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में जमीन-मकान हुईं महंगी

छत्तीसगढ़ में जमीन-मकान हुईं महंगी(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.