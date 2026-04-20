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Raipur: कांग्रेस ने आधी आबादी की खुशियां छीनने का घोर महापाप किया
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Raipur: कांग्रेस ने आधी आबादी की खुशियां छीनने का घोर महापाप किया

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस पर बोला सियासी हमला...

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Apr 20, 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित नहीं हो पाने पर कांग्रेस पर सियासी हमला बोला। सीएम साय ने 19 अप्रैल को बीजेपी (BJP) के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर (Raipur) में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में देश की माताओं-बहनों को सशक्त नेतृत्व का अधिकार देने हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। लेकिन, कांग्रेस (Congress) समेत इंडी गठबंधन ने इसका विरोध कर देश की आधी आबादी (Half the Population) की खुशियां छीनने का घोर महापाप किया।

यह भी पढ़ें : नक्सल मुक्त बस्तर का रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के द्वारा ग्लोबल कनेक्शन

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Published on:

20 Apr 2026 03:02 am

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