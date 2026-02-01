15 फ़रवरी 2026,

रविवार

रायपुर

Raipur: भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर सीएम का पलटवार

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले- कांग्रेस मुद्दा विहीन है...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Feb 15, 2026

आईसीसी टी-20 (ICC T20) वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच (India Pakistan Cricket Match) को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पलटवार किया है। सीएम साय ने रायपुर (Raipur) में कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। हार से बौखला गई है तो कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। बता दें कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार और बीसीसीआई (BCCI) पर तीखा हमला बोला है और भारत पाक (IND vs PAK) के बीच मैच को राष्ट्रीय सुरक्षा और भावनाओं के खिलाफ बताया है।

यह भी पढ़ें : वित्त मंत्री ने कहा- असम, बंगाल, केरल व तमिलनाडु में बीजेपी जीतेगी

Published on:

15 Feb 2026 09:06 pm

Raipur: भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर सीएम का पलटवार

