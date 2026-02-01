Raipur: भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर सीएम का पलटवार

आईसीसी टी-20 (ICC T20) वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच (India Pakistan Cricket Match) को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पलटवार किया है। सीएम साय ने रायपुर (Raipur) में कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। हार से बौखला गई है तो कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। बता दें कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार और बीसीसीआई (BCCI) पर तीखा हमला बोला है और भारत पाक (IND vs PAK) के बीच मैच को राष्ट्रीय सुरक्षा और भावनाओं के खिलाफ बताया है।

