रायपुर

Raipur Ganesh Pandal: गणेश पंडाल में आइटम सॉन्ग पर बवाल, जमकर हुआ हंगामा, देखें VIDEO

रायपुर

Khyati Parihar

Sep 05, 2025

Raipur Ganesh Pandal: गणेश पंडाल में आइटम सांग बजाने का विरोध करते हुए मामले की शिकायत थाने में की गई। लाखे नगर में स्थापित भगवान गणेश की एआई प्रतिमा को लेकर पंडाल के बाहर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि देर रात पंडाल के पास फिल्मी और आइटम सांग जैसे गाना बजाए गए। इसकी शिकायत आजादचौक थाने में की गई है।

हिंदू संगठनों ने शिकायत दर्ज कराई है। कहा कि शहर में कई जगहों पर स्थापित गणेश की प्रतिमा अपने स्वरूप से बिल्कुल हटकर हैं। 2 दिन पहले इसको लेकर हम लोग कार्रवाई करने की मांग को लेकर रायपुर के एसएसपी को ज्ञापन भी सौंपा था और मांग की गई थी कि ऐसी मूर्तियां को तुरंत विसर्जित कराया जाए। पुलिस के द्वारा मूर्ति विसर्जित कराने का आश्वासन भी मिला था। बावजूद इसके ऐसा नहीं हुआ।

पत्रिका कनेक्ट