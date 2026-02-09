Raipur: गृहमंत्री शाह बोले- माओवाद के कारण वर्षों तक छत्तीसगढ़ का नहीं हुआ विकास

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 8 फरवरी को रायपुर (Raipur) में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि लाल आतंक (Lal Atank) की वजह से छत्तीसगढ़ में सालों तक विकास नहीं हुआ। माओवादियों (Maoist) ने आदिवासियों को विकास से वंचित रखा। जब मोदी सरकार (Modi Government) आई, आदिवासियों के लिए बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम चलाई गई और उन क्षेत्रों में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) व डवलपमेंट किया गया। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय प्रवास पर 7 फरवरी को रायपुर पहुंचे। वे 9 फरवरी को जगदलपुर (Jagdalpur) में आयोजित बस्तर पंडुम (Bastar Pandum) में शामिल होंगे।

यह भी पढ़ें : गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे रायपुर, नक्सल विरोधी अभियान की करेंगे समीक्षा