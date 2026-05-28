Raipur: कैबिनेट मंत्री बोले- कांग्रेस शासन में छत्तीसगढ़ में था राजनीतिक आतंकवाद

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री जायसवाल ने रायपुर (Raipur) में कहा कि कांग्रेस राज में पांच वर्षों तक डर और खौफ का माहौल रहा। चाहे सरकारी कर्मचारी हों, अधिकारी हों, पुलिस प्रशासन हो या आम जनता, सभी कांग्रेस के राजनीतिक आतंकवाद (Political Terrorism) से पीड़ित रहे। बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने विश्रामपुर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन को सरकार में आने पर देख लेने की धमकी दी थी।

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