राजधानी में रक्षाबंधन का उल्लास, सुबह से बहनों ने शुरू किया राखी बांधने का सिलसिला

Raksha Bandhan 2025: रायपुर। राजधानी में रक्षाबंधन का पर्व पारंपरिक उल्लास और भाई-बहन के स्नेह के साथ मनाया गया। रमन मंदिर वार्ड में सुबह से ही बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधने का सिलसिला शुरू कर दिया था। इस पावन अवसर पर बहन सुहानी ने अपने भाइयों उज्ज्वल, निर्गुण और सुशांत की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख, समृद्धि और लंबी उम्र की कामना की। शहरभर में दिनभर रक्षाबंधन का उत्साह और मिठास भरा माहौल देखने को मिला।
Video By Trilochan Manikpuri
