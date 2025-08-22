खेल मंत्री बोले Chhattisgarh की खेल प्रतिभा को मंच दिलाने भारत सरकार के साथ मिलकर करेंगे काम

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल मंत्री (Sports Minister) अरुण साव ने 21 अगस्त को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं की प्रतिभा को मंच दिलाने भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए खेलो इंडिया (khelo India) शुरू किया है, हम भी उनके विजन के अनुरूप काम करेंगे। प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा व विकास देने के लिए प्राथमिकता से काम किए जाएंगे। बता दें कि 20 अगस्त को किए गए छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के विस्तार (Chhattisgarh Cabinet Expansion) के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव को खेल विभाग भी आवंटित किया गया है।

यह भी पढ़ें : अमिताभ बच्चन के केबीसी की तर्ज पर खेलो छत्तीसगढ़