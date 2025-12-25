Christmas : स्वदेशी मेले में पसंद की वस्तुएं खरीदी तो लजीज चाट का स्वाद चखा

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इस वर्ष भी स्वदेशी मेले की धूम रही। मेले में क्राफ्ट प्रतियोगिता में बच्चों ने सजावटी सामान बनाया। घर की बेकार वस्तुओं से बच्चों ने सुंदर कलाकृति बनाई। हूबहू अयोध्या का राम मंदिर, केदारनाथ मंदिर ने सभी लोगों का ध्यान खींचा। मेले के आखिरी दिन गुरुवार को लोगों की भीड़ उमड़ी।किसी ने अपनी जरूरत के हिसाब से वस्तुएं खरीदी तो किसी ने लजीज चाट का स्वाद चखा। क्रिसमस के दिन बड़ी संख्या में लोगों को मेले का लुत्फ उठाते देखा गया। भारतीय विपणन विकास केंद्र की ओर से इस वर्ष भी स्वदेशी मेला रायपुर 2025-26 का आयोजन किया गया। यह मेला 18 से 25 दिसंबर तक चला।