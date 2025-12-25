25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

रायपुर

Christmas : स्वदेशी मेले में पसंद की वस्तुएं खरीदी तो लजीज चाट का स्वाद चखा

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इस वर्ष भी स्वदेशी मेले की धूम रही। मेले में क्राफ्ट प्रतियोगिता में बच्चों ने सजावटी सामान बनाया। घर की बेकार वस्तुओं से बच्चों ने सुंदर कलाकृति बनाई। हूबहू अयोध्या का राम मंदिर, केदारनाथ मंदिर ने सभी लोगों का ध्यान खींचा।

रायपुर

Rabindra Rai

Dec 25, 2025

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इस वर्ष भी स्वदेशी मेले की धूम रही। मेले में क्राफ्ट प्रतियोगिता में बच्चों ने सजावटी सामान बनाया। घर की बेकार वस्तुओं से बच्चों ने सुंदर कलाकृति बनाई। हूबहू अयोध्या का राम मंदिर, केदारनाथ मंदिर ने सभी लोगों का ध्यान खींचा। मेले के आखिरी दिन गुरुवार को लोगों की भीड़ उमड़ी।किसी ने अपनी जरूरत के हिसाब से वस्तुएं खरीदी तो किसी ने लजीज चाट का स्वाद चखा। क्रिसमस के दिन बड़ी संख्या में लोगों को मेले का लुत्फ उठाते देखा गया। भारतीय विपणन विकास केंद्र की ओर से इस वर्ष भी स्वदेशी मेला रायपुर 2025-26 का आयोजन किया गया। यह मेला 18 से 25 दिसंबर तक चला।

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 06:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Christmas : स्वदेशी मेले में पसंद की वस्तुएं खरीदी तो लजीज चाट का स्वाद चखा

