28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

बाइक सवार पिता पुत्र को टैंकर ने मारी टक्कर, पिता की मौत, लोगों ने किया चक्काजाम

Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Feb 28, 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 05:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Videos / बाइक सवार पिता पुत्र को टैंकर ने मारी टक्कर, पिता की मौत, लोगों ने किया चक्काजाम

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

इबादत में डूबे रोजेदार, नमाज अता कर अमन-चैन के साथ सौहार्द की मांगी दुआ

सागर

खाटू श्याम मंदिर में विशेष श्रृंगार के साथ होगी भजन संध्या

सागर

किसानों का आरोप, व्यापारी मनमाने दामों पर खरीद रहे मटर, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

Farmers allege traders are buying peas at arbitrary prices, while officials are paying no attention.
सागर

अनियमितताओं का जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद भी डीइओ ने दिया था वार्डन का प्रभार, फिर किया निलंबित

Even after receiving the investigation report of irregularities, the DEO had given the charge of warden, then suspended him.
सागर

एमपीपीएससी की राज्य पात्रता परीक्षा 1 मार्च को, सामने आया बड़ा अपडेट

Retired IAS officer appointed divisional supervisor for MPPSC State Eligibility Test
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.