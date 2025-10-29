Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

जनपद पंचायत सदस्य की कार को महिला ने पत्थर पटक-पटककर क्षतिग्रस्त किया

Google source verification

सागर

image

Nitin Sadaphal

Oct 29, 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 06:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Videos / जनपद पंचायत सदस्य की कार को महिला ने पत्थर पटक-पटककर क्षतिग्रस्त किया

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

नशेड़ियों की हैवानियत! सड़क पर सोए युवक पर कचरा डालकर लगा दी आग, चीखता रहा पीड़ित

drunk men burned sleeping man sagar shocking video viral mp news
सागर

30 अक्टूबर से शुरू होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, इन केंद्रों पर होंगे एग्जाम

MP Police constable Bharti 2025
सागर

अस्पताल में परिजनों को ही ले जाना पड़ता है स्ट्रेचर, वार्ड बॉय नहीं करते मदद

Family members have to carry the stretcher to the hospital, ward boys do not help.
सागर

समय से करें ओवरब्रिज का काम नहीं तो रेलवे गेट को खोल दें-विधायक

Complete the overbridge work on time or else open the railway gate: MLA
सागर

बड़े बकायादार नहीं करेंगे जलकर जमा तो काट दिए जाएंगे नल कनेक्शन

If big defaulters do not pay the water tax, their tap connections will be disconnected.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.