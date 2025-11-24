Video: सागर जिले के बंडा में सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण करने पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव

ताजा खबरें
राज्य
दिल्ली ब्लास्ट
मौसम
पत्रिका स्पेशल
कुलिश जन्मशती वर्ष
राष्ट्रीय
बिजनेस
मनोरंजन
धर्म
स्वास्थ्य
खेल
राजनीति
विश्व
शिक्षा
ओपिनियन
टेक
लाइफस्टाइल
ई-पेपर
मेरी खबर
प्लस
शॉर्ट्स
सागर
•
Hamid Khan
Nov 24, 2025
खबर शेयर करें:
शहर की खबरें:
इंदौर न्यूज़
भोपाल न्यूज़
ग्वालियर न्यूज़
जबलपुर न्यूज़
रतलाम न्यूज़
Published on:
24 Nov 2025 01:38 am
बड़ी खबरें
मध्य प्रदेश न्यूज़
मंदिर में भागवत कथा सुनने से पहले मुरलीवादक की थमी सांसें
राज्य स्तरीय कुश्ती में महिला पहलवानों ने जीते 5 पदक
पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों की आंखों में मारी मिर्ची, फिर चाकू-कटर से किया घायल
Breaking: भैंस ढूंढने निकले एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत, बस ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर
आगासौद रोड पर ग्रामीण क्षेत्र में लगाई थी नपा ने लाइट, बिल जमा न होने से हुईं बंद
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
Bihar Elections 2025
PM Modi
Women's World Cup 2025
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
Grievance Policy
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.