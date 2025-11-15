Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

सागर जिले के गढ़ाकोट में ट्रैक्टर में लगी, किसान की मौत

Google source verification

सागर

image

Hamid Khan

Nov 15, 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 06:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Videos / सागर जिले के गढ़ाकोट में ट्रैक्टर में लगी, किसान की मौत

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

कोचिंग जा रहे बच्चे को स्कूल बस ने मारी टक्कर, हाथ और पैर में फ्रैक्चर

सागर

ठिठुर रहा बुंदेलखंड, देहरादून-शिमला से भी ज्यादा ठंडा नौगांव, पारा 8 डिग्री पर पहुंचा

सागर

गेम जोन में पूल खेलने पहुंचा युवक, भीड़ देख भड़का, संचालक के साथ मारपीट

सागर

मालवाहक से कर रहे थे शराब की तस्करी, दो को पकड़ा, 61 लीटर शराब और मालवाहक किया जब्त

सागर

एमपी में हेलमेट न पहनने पर कार ड्राइवर का चालान कटा, फिर हुआ ये…

sagar news
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.