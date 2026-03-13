आदिनाथ भगवान का किया स्वर्ण और चांदी के कलशों से अभिषेक

जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म व तप कल्याणक शहर के सभी जैन मंदिरों में गुरुवार को मनाया गया। प्राचीन जैन मंदिर काकागंज के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक करने श्रद्धालुओं की कतार लग रही। स्वर्ण और चांदी के कलशों से भगवान का अभिषेक किया गया। महामस्तकाभिषेक के दौरान संगीतमय भजनों की प्रस्तुति भी हुई। सुबह 7 से भक्तों का आना प्रारंभ हो गया था । प्रछाल के बाद मंगलाष्टक पढक़र भगवान का अभिषेक, शांतिधारा के बाद सामूहिक पूजन हुई। उसके बाद मूल नायक आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक हुआ। बोलियों के माध्यम से सुनील जैन, राजेश जैन पटना, ऋषभ जैन, मनोज जैन लालो, दीपक जैन, शैलेंद्र जैन, विवेक जैन, दयाचंद प्रदीप और सुशील जैन को महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य मिला। दोपहर में गोला कुआं के पास विद्यासागर कीर्ति स्तंभ पर खीर वितरण लगभग 2 घंटे तक चला। शाम 7 बजे से संगीतमय तरीके से भक्तांबर पाठ 48 दीपों को जलाकर हुआ। रात्रि में जैन भजनों की प्रस्तुति दी गई हजारों श्रद्धालुओं ने बड़े बाबा की आरती की।