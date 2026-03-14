होटल, रेस्तरां पर प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, अठारह सिलेंडर किए जब्त, अन्य संसाधान उपयोग करने की दी समझाइश

बीना. कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने से घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी होने लगी है और व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। शुक्रवार को एसडीएम विजय डेहरिया के मार्गदशन में राजस्व, खाद्य विभाग, नगर पालिका और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए होटल, रेस्तरां से 18 गैस सिलेंडर जब्त किए। साथ ही गैस की जगह अन्य संसाधन अपनाने की समझाइश दी है।

टीम ने श्रीनाथ पाव भाजी से 6, जैन होटल से 4, अरुण किराना से 5, सिटी सेंटर होटल से 1, प्रिंस होटल से 1, एफएम मोमोज से 1 गैस सिलेंडर जब्त किया है। साथ ही करीब डेढ़ दर्जन दुकानों का निरीक्षण कर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग न करने की हिदायत दी गई। एसडीएम ने एचपी गैस गोदाम का भी निरीक्षण किया, जहां करीब 500 घरेलू सिलेंडर का स्टॉक होना बताया गया। एसडीएम ने बताया कि घरेलू गैस पर्याप्त है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही कमर्शियल गैस की सप्लाई न आने पर होटल, रेस्तरां संचालकों को अन्य संसाधन अपनाने की समझाइश दी गई है। यदि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग करते हुए कोई मिलता है, तो कार्रवाई की जाएगी। टीम में नायब तहसीलदार हेमराज मेहर, कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी सौरभ यादव, थाना प्रभारी अनूप यादव, शहर पटवारी दीपक कलावत, कुलदीप तिवारी, नगर पालिका से विवेक ठाकुर, लोकेन्द्र तिवारी आदि शामिल थे।