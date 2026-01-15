हरसावा हादसा: मकर संक्रांति की खुशियां बदल गईं मातम में,एक पल में उजड़ा परिवार, 7 महिलाओं की मौत

दुख और दर्द की यह कहानी इतनी भयावह है कि इसकी कल्पना मात्र से(Car Truck Collision) ही रूह कांप उठती है। आंखों के सामने एक भीषण सड़क हादसा, उसमें कचूमर बनी कार(Harsawa Accident) और फिर उसी कार में फंसी मां, पत्नी और भाभियों के खून से सने शव—यह मंजर किसी भी इंसान के कलेजे को छलनी कर देने के लिए काफी है। हादसा (Sikar Accident)होते ही कुछ पल के लिए सभी स्तब्ध रह गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि यह सपना है या हकीकत। अगले ही पल चीख-पुकार(Fatehpur Accident) मच गई। बदहवास हालत में परिवार के लोग दौड़ते हुए हादसे का शिकार कार तक पहुंचे और अपनों में जिंदगी की तलाश करने लगे।