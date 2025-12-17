17 दिसंबर 2025,

बुधवार

श्री गंगानगर

गंगानगर के IAS रवि सिहाग ने IAS इशिता राठी से रचाई शादी,देखिए पूरा वीडियो

गंगानगर के IAS रवि सिहाग ने IAS इशिता राठी से रचाई शादी,देखिए पूरा वीडियो

श्री गंगानगर

image

Poonam Sharma

Dec 17, 2025

राजस्थान(Rajasthan) के श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले युवा आईएएस अधिकारी रवि कुमार सिहाग(Ravi Kumar Sihag) विवाह बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने अपनी ही बैच की आईएएस अधिकारी इशिता राठी(IAS Ishita Rathi) के साथ सात फेरे लिए। शादी से जुड़े वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वायरल वीडियोज में रवि कुमार सिहाग घोड़ी पर सवार होकर पूरे उत्साह के साथ नाचते नजर आ रहे हैं, वहीं इशिता राठी की ग्रैंड एंट्री और जयमाला का दृश्य भी लोगों का ध्यान खींच रहा है।

Updated on:

17 Dec 2025 10:52 am

Published on:

17 Dec 2025 10:30 am

