सुकमा

सुकमा की पहाड़ी पर CRPF का नया कैंप, नक्सलियों के गढ़ में बढ़ी सुरक्षा, Video

CG News: नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के गोगुंडा क्षेत्र में CRPF ने दुर्गम पहाड़ी पर नया कैंप स्थापित किया है।

सुकमा

Laxmi Vishwakarma

Dec 05, 2025

CG News: नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के गोगुंडा इलाके में एक दूर पहाड़ी पर CRPF कैंप बनाया गया है। पहले नक्सलियों की वजह से यहां कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था।

Updated on:

05 Dec 2025 12:48 pm

Published on:

05 Dec 2025 12:46 pm

