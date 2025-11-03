धान खरीदी से पहले सहकारी समितियों में हड़ताल, इन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े संघ

Video: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों के बीच सहकारी समिति कर्मचारी संघ की हड़ताल ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। संघ ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे प्रदेशभर की समितियों में कामकाज ठप पड़ गया है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनकी प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, नियमितीकरण, पदोन्नति नीति लागू करना और सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार शामिल हैं।