टोंक

bisalpur dam बरसे बादल तो बढ़ा बीसलपुर में पानी, बांध से बढ़ाई जल निकासी

Google source verification

टोंक

image

Abhishek Chaturvedi

Nov 04, 2025

bisalpur dam बीसलपुर बांध में पानी की आवक के चलते मंगलवार से पानी निकासी की मात्रा बढ़ा दी गई है। गेट संख्या 10 को एक मीटर और गेट संख्या 11 को दो मीटर तक खोल दिया गया है। इन गेटों से बनास नदी में प्रति सैकंड 18 हजार 30 क्यूसेक पानी निकासी की जा रही है। बीसलपुर बांध क्षेत्र में बीते 24 घंटे से बारिश rain का दौर जारी है। बांध परियोजना के कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार बांध क्षेत्र में बीते 24 घंटे के दौरान कुल 69 एम एम बारिश दर्ज की गई है।

बारिश ने तोड़ा 31 वर्ष का रेकार्ड

वही मानसून सत्र के शुरूआत से अब तक कुल 1424 एम एम बारिश दर्ज की जा चुकी है। इस बारिश ने लगभग 31 वर्ष का रेकार्ड तोड़ दिया है। गौरतलब है कि बांध बनकर तैयार होने से दो साल पहले 1994 में बांध क्षेत्र में 1435 एम एम बारिश दर्ज की गई थी जबकि बांध 1996 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। इसी प्रकार बांध से बनास नदी में अब तक कुल 135.971 टीएमसी पानी की निकासी की जा चुकी है। bisalpur dam बांध के जलभराव में सहायक त्रिवेणी का गेज मंगलवार को 2.90 मीटर दर्ज किया गया है। बीसलपुर बांध से बनास नदी में लम्बे समय से जारी पानी निकासी से बनास किनारे बसे गांवों के लोग परेशान है। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक बनास नदी का जल अक्टूबर से पहले ही सिमट जाता रहा है। पहली बार नवम्बर में नाव से नदी पार करते देख रहे हैं।

04 Nov 2025 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Videos / bisalpur dam बरसे बादल तो बढ़ा बीसलपुर में पानी, बांध से बढ़ाई जल निकासी

टोंक

टोंक

टोंक

टोंक

टोंक

टोंक
