पाकिस्तान में खतरनाक बाढ़, तबाही की खौफनाक तस्वीरें!

पाकिस्तान इस समय बीते चार दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है…देशभर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है…पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारत से आने वाली नदियों के पानी ने तबाही लाई हुई है और बड़ा इलाका डूबा हुआ है…पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से अब तक 800 से ज्यादा मौतें और 1,000 से ज्यादा लोग घायल हुए है… इस हफ्ते हुई भीषण बारिश ने पाकिस्तान के खाद्यान्न की सप्लाई चेन कहे जाने वाले पंजाब प्रांत को तबाह कर दिया है…पंजाब में बाढ़ का संकट पाकिस्तान में भुखमरी की स्थिति ला सकता है…