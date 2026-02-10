10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

विदेश

मलेशिया में मोदी का खेला, पाकिस्तान में हड़कंप, टेंशन में चीन!

भारत और मलेशिया ने रिश्तों का नया अध्याया लिखा...

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Feb 10, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय मलेशिया दौरे ने कुआलालंपुर से लेकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है…भारत और मलेशिया ने रिश्तों का नया अध्याया(India Malaysia Relations) लिखा…

Published on:

10 Feb 2026 04:15 pm

मलेशिया में मोदी का खेला, पाकिस्तान में हड़कंप, टेंशन में चीन!

