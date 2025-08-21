रूस का दोस्त भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर!

रूस से तेल खरीदने पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया…सोचा कि भारत शायद हाथ छुड़ा लेगा और तेल खरीदना बंद कर देगा…लेकिन भारत ने न तो तेल खरीदना बंद किया और ना ही रूस से दोस्ती तोड़ी…उलटे रूस ने बड़ा दांव खेल दिया…रूस सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगर टैरिफ जारी रहता है तो रूस भारत को तेल की खरीद पर भारी डिस्काउंट देगा…रूस पहले ही भारत को लगभग 3 डॉलर प्रतिबैरल का डिस्काउंट दे रहा है…
