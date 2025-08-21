Patrika LogoSwitch to English

रूस का दोस्त भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर!

रूसी सरकार ने ऐलान कर दिया है क‍ि अगर टैर‍िफ जारी रहता है तो रूस भारत को तेल की खरीद पर भारी डिस्‍काउंट देगा...

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 21, 2025

रूस से तेल खरीदने पर डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैर‍िफ लगा द‍िया…सोचा क‍ि भारत शायद हाथ छुड़ा लेगा और तेल खरीदना बंद कर देगा…लेकिन भारत ने न तो तेल खरीदना बंद क‍िया और ना ही रूस से दोस्‍ती तोड़ी…उलटे रूस ने बड़ा दांव खेल द‍िया…रूस सरकार ने ऐलान कर दिया है क‍ि अगर टैर‍िफ जारी रहता है तो रूस भारत को तेल की खरीद पर भारी डिस्‍काउंट देगा…रूस पहले ही भारत को लगभग 3 डॉलर प्रत‍िबैरल का डिस्‍काउंट दे रहा है…

21 Aug 2025 02:43 pm

Hindi News / World / रूस का दोस्त भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर!

