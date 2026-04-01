अगले 24 घंटे ईरान पर भारी, ट्रंप का सबसे खतरनाक प्लान

ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग अपने सबसे बुरे दौर में पहुंचने वाली है। होर्मूज स्ट्रेट खोलने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई मोहलत रात आठ बजे खत्म हो रही है। ट्रंप ने ईरान को हॉर्मूज खोलने को लेकर दस दिन का अल्टीमेटम दिया था। शनिवार को उन्होंने फिर से याद दिलाया था कि अब मोहलत खत्म होने में सिर्फ 48 घंटे बाकी है। यदि ईरान होर्मूज स्ट्रेट को नहीं खोलता है तो उसे भीषण तबाही का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने वाला है.. मगर, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका और इजरायल के सामने नहीं झुकेगा। सैन्य मामलों के जानकारों की मानें तो अमेरिका अब हवाई हमले, साइबर अटैक और स्पेशल फोर्स से ईरान की बिजली और यातायात व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकता है।