ट्रंप के ‘वीजा बम’ से मची खलबली, खतरे में भारतीयों की नौकरी.! कंपनियों की ‘वॉर्निंग’

ट्रंप के इस आदेश का भारत जैसे देशों के उन पेशेवरों पर भी असर पड़ेगा। जो H-1B वीज़ा पर अमरीका में काम कर रहे हैं। अब वकीलों और कंपनियों ने चेतावनी दी है कि जो वीज़ा धारक या उनके परिवार के सदस्य अगर काम या छुट्टियों के लिए अभी अमरीका से बाहर हैं तो वे तुरंत लौट आएं...नहीं तो वापसी का रास्ता बंद हो सकता है।

भारत

Darsh Sharma

Sep 20, 2025

पहले टैरिफ और अब वीजा बम.. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से दुश्मनी निकाल रहे हैं। भारी भरकम 50 प्रतिशत टैरिफ से भारत के व्यापारी संभले भी नहीं थे कि अब ट्रंप भारतीय कर्मचारियों के पीछे पड़ गए है। ट्रंप के नए आदेश से अमरीकी कंपनियों में खलबली मच गई है। यही वजह है कि H-1B वीजा पर नया फीस का नियम लागू होने से पहले ही अमरीका की दिग्‍गज आईटी कंपनियों ने अपने विदेशी कर्मचारियों, खासकर भारतीय कर्मचारियों को एक फरमान ईमेल के जरिए भेजा है, जिसमें 1 दिन के अंदर किसी भी सूरत में अमरीका वापस लौटने के लिए कहा गया है। अमरीका के इमिग्रेशन वकीलों और कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी जारी करते कहा है, जो वीज़ा धारक अमरीका के बाहर हैं, वे तुरंत वापस लौट आएं, नहीं तो 21 सितंबर से लागू होने वाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई घोषणा के चलते वे अमरीका में फंस सकते हैं या फिर उन्हें दोबारा प्रवेश नहीं मिल पाएगा।

Published on:

20 Sept 2025 10:48 pm

Hindi News / World / Videos / ट्रंप के ‘वीजा बम’ से मची खलबली, खतरे में भारतीयों की नौकरी.! कंपनियों की ‘वॉर्निंग’

