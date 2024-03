दुनियाभर में मोटापे (Obesity) की समस्या से निपटने के लिए नई दवाइयां और इंजेक्शन आए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ इनसे ही इलाज नहीं हो सकता. इसके साथ साथ सही खानपान (Eating habits) और व्यायाम (Exercise) भी जरूरी है.

सिर्फ दवाइयां मोटापा कम नहीं कर सकतीं, ये दो चीजे हैं बेहद जरूरी है Diet and Exercise Key Weight Loss Drugs Alone Won't Do the Trick