Weight Loss : क्या वज़न घटाने के लिए ये दो चीज छोड़ देना चाहिए?

Should you stop eating rice and roti to weight loss : चावल और रोटी भारतीय भोजन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन वजन घटाने के दौरान इन्हें सबसे पहले छोड़ने की सलाह दी जाती है। कार्ब्स को अक्सर वजन बढ़ने का कारण माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कार्ब्स हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं।

जयपुर•Dec 19, 2024 / 11:24 am• Manoj Kumar

Should you stop eating rice and roti to lose weight?

Should you stop eating rice and roti to weight loss : आजकल वज़न घटाने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स (कार्ब्स) को खाना बंद करने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि ये वजन बढ़ाने और प्रगति रोकने का कारण हैं। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है।