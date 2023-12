Submitted by:

Miracle: मेडिकल साइंस में समय-समय पर चमत्कार देखने को मिलते रहते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में देखने को मिला जब एक 70 साल की बुज़ुर्ग महिला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया।

70 year old woman gives birth to twins