बस के सामने आई गई तेज रफ्तार Car, ड्राइवर ने समझदारी से बचाई सबकी जान, देखें Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर रोजाना सैकड़ों वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं, जिनमें के कई हमें हंसाते तो कई भावुक कर जाते हैं।लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी होते जिसके देखने के बाद रोगंटे खड़े हो जाते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

ये वीडियो ब्राजील (Brazil ) का बताया जा रहा है। जिसमें दिख रहा है कि एक ड्राइवर यात्रियों से भरी बस चला रहा है, तभी एक तेज रफ्तार में कार बस के सामने आ जाती है। लेकिन बस ड्राइवर (Driver Saves Passengers Life) अपनी समझदारी से हादसा होने से बचा लेता है।

इस वीडियो को डेन मेस (Dane Mess ) नाम के यूजर ने ट्विटर पर साझा किया है। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि 'मैं धार्मिक नहीं हूं लेकिन थैंक गॉड इस बस ड्राइवर के लिए.'

i'm not religious but thank god for this bus driver. pic.twitter.com/qo6ZzLY882