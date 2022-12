भारत के इस गांव को कहा जाता है दामादों का गांव, जानें क्या है इसके पीछे की वजह

भ्रूण हत्या और दहेज हत्याओं जैसी आग में अपनी बेटियों को जलने से बचाने के लिए भारत के इस गांव ने अनूठा तरीका अपनाया है। इस गांव के बड़े बुजुर्गों ने अपनी बेटी को मायके में ही रखने का फैसला किया, इसके साथ-साथ अपने दामाद को घर जमाई बनाने का फैसला किया।

Son-in-Law Village: A village in India where not girls but boys go to their in-laws after marriage