बेटे की मौत की खबर से टूट न जाए, इसलिए परिवार ने बनवाया लड़के का एआई क्लोन, रोज करता है बात

एक मां के लिए उसके बेटे की मौत इतनी दुखद होती है कि इसे बयां नहीं किया जा सकता। चीन में एक ऐसे ही मामले में तकनीक के सहारे एक मां को उसके एकलौते बेटे की मौत के दुख से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस खबर को दिल की मरीज 80 वर्षीय मां से छुपाया गया, क्योंकि वह यह दुख सहन न कर पाती। इसके लिए परिवार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) टीम की मदद से मृतक का हूबहू वर्चुअल रूप तैयार किया। यह इतना वास्तविक है कि अभी तक मां अपने बेटे की मौत से अंजान है और एआइ अवतार को ही असल बेटा मानती है।