13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बेटे की मौत की खबर से टूट न जाए, इसलिए परिवार ने बनवाया लड़के का एआई क्लोन, रोज करता है बात

चीन में एक मां को बेटे की मौत के दुख से बचाने के लिए एआई तकनीक से उसका वर्चुअल रूप तैयार किया गया है। बेटे की मौत के एक साल बाद भी मां एआई के जरिए बेटे से बात कर रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Apr 13, 2026

AI Innovation

बेटे से बात करती मां (प्रतीकात्मक तस्वीर)

एक मां के लिए उसके बेटे की मौत इतनी दुखद होती है कि इसे बयां नहीं किया जा सकता। चीन में एक ऐसे ही मामले में तकनीक के सहारे एक मां को उसके एकलौते बेटे की मौत के दुख से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस खबर को दिल की मरीज 80 वर्षीय मां से छुपाया गया, क्योंकि वह यह दुख सहन न कर पाती। इसके लिए परिवार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) टीम की मदद से मृतक का हूबहू वर्चुअल रूप तैयार किया। यह इतना वास्तविक है कि अभी तक मां अपने बेटे की मौत से अंजान है और एआइ अवतार को ही असल बेटा मानती है।

आवाज, फोटो, वीडियो से क्लोन किया तैयार

एआइ क्लोन तैयार करने के लिए परिवार ने मृतक की ढेरों फोटो, वीडियो और आवाज की रिकोर्डिंग तक एआइ एक्सपर्ट को दी। यह डिजिटल रूप हूबहू बेटे की तरह बोलता है और हर दिन वीडियो कॉल के जरिए बुजुर्ग से बात करता है। जब भी मां की बात बेटे से होती है, तो वह अक्सर उसे समझाती है कि अच्छा खाना खाए, गर्म कपड़े पहने और बाहर जाते समय सावधान रहे। जवाब में एआइ बेटा भी हां कहता है और अभी घर न आने की बात कह कर, एक दिन घर लौटेने का वादा करता है। मां को लगता है कि उसका बेटा किसी दूसरे शहर में काम कर रहा है।

इस पर लोगों की राय अलग-अलग

एआइ अवतार बनाने वाली टीम के प्रमुख झांग जेवेई मजाक में कहते हैं कि वे लोगों की भावनाओं को धोखा देने का काम करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि उनका असली मकसद जीवित लोगों को सुकून देना है। हालांकि, सोशल मीडिया पर राय बंटी हुई है। एक यूजर ने कहा, यह बहुत भावुक करने वाला है। एआइ बेटा एक कोमल झूठ है। एक ने कहा, मां को लंबे समय से धोखे में रखा गया है। मुझे डर है कि जब सच सामने आएगा तो ज्यादा दुख होगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Apr 2026 08:08 am

Published on:

13 Apr 2026 08:05 am

Hindi News / World / बेटे की मौत की खबर से टूट न जाए, इसलिए परिवार ने बनवाया लड़के का एआई क्लोन, रोज करता है बात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US-Iran War: वार्ता विफल होने के बाद होर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, कहा- नाकेबंदी शुरू करेगी सेना

Trump statement on Strait of Hormuz
विदेश

मौत की खबर से टूट न जाए मां! इसलिए परिवार ने बनवाया बेटे का AI क्लोन, हर दिन फोन पर करता है बात

AI Clone
विदेश

अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! IMF ने दुनिया भर के देशों की दी इस बात की चेतावनी

iran war
विदेश

US-Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर भविष्यवाणी, कहा-‘वे लौटेंगे और हमें वह सब कुछ देंगे, जो हम चाहते हैं’

Donald Trump
विदेश

US-Iran War: ‘एक घंटे में तबाह कर दूंगा’, ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, IRGC ने भी दिया अल्टीमेटम

TRUMP
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.