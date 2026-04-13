बेटे की मौत की खबर से टूट न जाए, इसलिए परिवार ने बनवाया लड़के का एआई क्लोन, रोज करता है बात

बेटे से बात करती मां (प्रतीकात्मक तस्वीर)
एक मां के लिए उसके बेटे की मौत इतनी दुखद होती है कि इसे बयां नहीं किया जा सकता। चीन में एक ऐसे ही मामले में तकनीक के सहारे एक मां को उसके एकलौते बेटे की मौत के दुख से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस खबर को दिल की मरीज 80 वर्षीय मां से छुपाया गया, क्योंकि वह यह दुख सहन न कर पाती। इसके लिए परिवार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) टीम की मदद से मृतक का हूबहू वर्चुअल रूप तैयार किया। यह इतना वास्तविक है कि अभी तक मां अपने बेटे की मौत से अंजान है और एआइ अवतार को ही असल बेटा मानती है।
एआइ क्लोन तैयार करने के लिए परिवार ने मृतक की ढेरों फोटो, वीडियो और आवाज की रिकोर्डिंग तक एआइ एक्सपर्ट को दी। यह डिजिटल रूप हूबहू बेटे की तरह बोलता है और हर दिन वीडियो कॉल के जरिए बुजुर्ग से बात करता है। जब भी मां की बात बेटे से होती है, तो वह अक्सर उसे समझाती है कि अच्छा खाना खाए, गर्म कपड़े पहने और बाहर जाते समय सावधान रहे। जवाब में एआइ बेटा भी हां कहता है और अभी घर न आने की बात कह कर, एक दिन घर लौटेने का वादा करता है। मां को लगता है कि उसका बेटा किसी दूसरे शहर में काम कर रहा है।
एआइ अवतार बनाने वाली टीम के प्रमुख झांग जेवेई मजाक में कहते हैं कि वे लोगों की भावनाओं को धोखा देने का काम करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि उनका असली मकसद जीवित लोगों को सुकून देना है। हालांकि, सोशल मीडिया पर राय बंटी हुई है। एक यूजर ने कहा, यह बहुत भावुक करने वाला है। एआइ बेटा एक कोमल झूठ है। एक ने कहा, मां को लंबे समय से धोखे में रखा गया है। मुझे डर है कि जब सच सामने आएगा तो ज्यादा दुख होगा।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग