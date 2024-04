Israel-Hamas War : ‘अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी और फ़िलिस्तीन की आज़ादी में बाधक’-हमास

नई दिल्लीPublished: Apr 20, 2024 11:50:04 am Submitted by: M I Zahir

America is the biggest hypocrite in the world-Hamas : आतंकी संगठन हमास ( Israel-Hamas War) ने एक बयान में कहा है कि संयुक्त राज्य अमरीका एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय दृढ़ संकल्प के सामने खड़ा है और फिलिस्तीन की आजादी के प्रस्ताव को वीटो कर अपना पाखंड साबित कर रहा है, इसीलिए वह 12 देशों के समर्थन के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने का प्रस्ताव पारित नहीं कर सका।

America is the biggest hypocrite in the world-Hamas : खुद को इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट कहने वाले आतंकी संगठन हमास ( Israel-Hamas War) ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमरीका ( United States of America) दुनिया का सबसे बड़ा देश है और 12 देशों के समर्थन के बावजूद फिलिस्तीन ( Palestine) को संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी। उसने कहा है कि अमरीका पाखंडी है और फिलिस्तीन की आजादी में सबसे बड़ी बाधा है।