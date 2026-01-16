मस्क के बच्चे की मां ने उनकी कंपनी के खिलाफ किया केस, यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप

एलन मस्क और एशले सेंट क्लेयर (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
एलन मस्क के बच्चे की मां, एशले सेंट क्लेयर ने उनकी कंपनी के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। क्लेयर ने बिना उनकी अनुमति के उनकी अश्लील डीपफेक तस्वीरें बनाने को लेकर एलन की कंपनी के खिलाफ केस किया है। क्लेयर का आरोप है कि मस्क के चैटबॉट 'ग्रोक' का इस्तेमाल करके उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई गई हैं। इनमें से एक तस्वीर उस समय की है जब वह नाबालिग थी।
हाल ही में कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने मस्क की कंपनी xAI के खिलाफ ऐसी अश्लील सामग्री को लेकर जांच शुरू की है। इसके कुछ ही दिनों बाद अब क्लेयर ने इस कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। कई अन्य देशों ने भी मस्क के इस चैटबॉट के खिलाफ जांच शुरू की है और कई ने तो इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। क्लेयर ने इस मामले को लेकर न्यूयॉर्क की एक अदालत में केस दर्ज किया है।
इसके अनुसार, xAI द्वारा संचालित 'ग्रोक' एआई का इस्तेमाल करके लोगों के कपड़े उतारता है और उन्हें अपमानित करता है और उनका यौन शोषण करता है। क्लेयर ने मुकदमा दायर करते हुए जूरी ट्रायल (अदालती सुनवाई) की मांग की है और साथ ही मानसिक प्रताड़ना और निजता के हनन के लिए मुआवजे भी मांगा है। यह केस ऐसे समय पर किया गया है जब बुधवार को ही xAI ने इस बात की पुष्टि की है कि अब से 'ग्रोक' असली लोगों के आपत्तिजनक कपड़ों वाली तस्वीरों को एडिट नहीं करेगा।
'ग्रोक' चैटबॉट के बड़ो के साथ-साथ बच्चों के डीपफेक तस्वीर बनाने का मामला सामने आने के बाद xAI ने यह कदम उठाया था। हालांकि एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए यह दावा किया है कि उन्हें ग्रोक एआई द्वारा किसी भी नाबालिग की नग्न तस्वीर बनाए जाने की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कि उनका एआई चैटबॉट किसी भी देश या राज्य के कानूनों का पालन करने के सिद्धांत पर काम करता है और अवैध कंटेंट बनाने से इनकार करेगा।
मस्क का यह बयान सामने आने के एक ही दिन बाद अब क्लेयर ने 'ग्रोक' के खिलाफ केस कर दिया है। अपने मुकदमे में 27 वर्षीय क्लेयर ने आरोप लगाया कि 'ग्रोक' ने उनकी कई सारी अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई और शेयर की है। क्लेयर ने कहा कि उनके सार्वजनिक रूप से उनकी बिना कपड़ों वाली डिजिटल तस्वीरें बनाने से मना करने के बावजूद ग्रोक ने यह तस्वीरें बनाई। बता दें कि मस्क और क्लेयर पहले भी अपने बच्चे की कस्टडी को लेकर सार्वजनिक रूप से विवाद कर चुके है। मस्क ने हाल ही में कहा था कि वह अपने बच्चे की पूरी कस्टडी पाने की योजना बना रहे है।
