मस्क के बच्चे की मां ने उनकी कंपनी के खिलाफ किया केस, यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप

मस्क का यह बयान सामने आने के एक ही दिन बाद अब क्लेयर ने 'ग्रोक' के खिलाफ केस कर दिया है। अपने मुकदमे में 27 वर्षीय क्लेयर ने आरोप लगाया कि 'ग्रोक' ने उनकी कई सारी अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई और शेयर की है। क्लेयर ने कहा कि उनके सार्वजनिक रूप से उनकी बिना कपड़ों वाली डिजिटल तस्वीरें बनाने से मना करने के बावजूद ग्रोक ने यह तस्वीरें बनाई। बता दें कि मस्क और क्लेयर पहले भी अपने बच्चे की कस्टडी को लेकर सार्वजनिक रूप से विवाद कर चुके है। मस्क ने हाल ही में कहा था कि वह अपने बच्चे की पूरी कस्टडी पाने की योजना बना रहे है।