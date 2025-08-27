50% टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने PM मोदी को बताया ‘शानदार इंसान’; बोले- मैनें पाकिस्तान को चेतावनी दी थी…

बता दें कि जुलाई में पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। पहले भी ट्रंप यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, भारत ने कई बार यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ यद्ध विराम में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं रही है।