भारत वेनेजुएला में बिगड़ती स्थिति पर देगा जवाब! शशि थरूर ने कहा, “इंतजार करें”

बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस घटना की आलोचना की जा रही है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में किए गए सैन्य ऑपरेशन के बाद विदेश मंत्री रुबियो ने कहा कि यह कोई युद्ध नहीं था, केवल एक तस्कर को पकड़ने के लिए की गई कार्रवाई थी। साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन की रणनीति अब सैन्य कार्रवाई के बजाय प्रतिबंधों, समुद्री प्रवर्तन और लगातार आर्थिक दबाव पर निर्भर करेगी।