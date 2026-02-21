बुलडोज़र एक्शन हुआ फेल, शख्स ने पटाखों से किया ढेर

भारत समेत कई देशों में अवैध निर्माण या कार्रवाई के दौरान बुलडोज़र एक्शन की खबरें सामने आती रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी इस तरह के कई वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें इमारतों को गिराया जाता दिखाया जाता है। इसी तरह का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, जिसमें एक शख्स ने बुलडोज़र से अपना घर बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया।